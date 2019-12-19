Kursiyerlerden sergi

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen resim kurslarında eğitim gören 23 öğrencinin eserlerinden oluşan sergi, Kubilay Kültür Merkezi’nde, Başkan Serdar Aksoy’un katılımıyla açıldı. Sanata ve sanatçıya verdiği değeri, hayata geçirdiği projelerle ortaya koyan Aksoy’un göreve geldiği sekiz aylık sürede, farklı branşlardaki kurslarda, yaklaşık bin 100 kişi eğitim aldı.