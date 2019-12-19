19.12.2019 - 07:50 |
Kursiyerlerden sergi
Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen resim kurslarında eğitim gören 23 öğrencinin eserlerinden oluşan sergi, Kubilay Kültür Merkezi’nde, Başkan Serdar Aksoy’un katılımıyla açıldı.
Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen resim kurslarında eğitim gören 23 öğrencinin eserlerinden oluşan sergi, Kubilay Kültür Merkezi’nde, Başkan Serdar Aksoy’un katılımıyla açıldı. Sanata ve sanatçıya verdiği değeri, hayata geçirdiği projelerle ortaya koyan Aksoy’un göreve geldiği sekiz aylık sürede, farklı branşlardaki kurslarda, yaklaşık bin 100 kişi eğitim aldı.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.