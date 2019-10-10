10.10.2019 - 07:50 |
Kursiyerlerin podyum heyecanı
Urla’yı Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Giyim, Dikiş ve Nakış Kursu’na katılan kursiyerler, diktikleri giysileri düzenlenen defilede görücüye çıkardı.
Urla’yı Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Giyim, Dikiş ve Nakış Kursu’na katılan kursiyerler, diktikleri giysileri düzenlenen defilede görücüye çıkardı. Sunuculuğunu, dernek üyesi ve Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Eğitimcisi Aytül Aydil Çay’ın üstlendiği kahvaltılı defileyi çok sayıda davetli izledi.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.