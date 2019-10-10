Kursiyerlerin podyum heyecanı

Urla’yı Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Giyim, Dikiş ve Nakış Kursu’na katılan kursiyerler, diktikleri giysileri düzenlenen defilede görücüye çıkardı. Sunuculuğunu, dernek üyesi ve Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Eğitimcisi Aytül Aydil Çay’ın üstlendiği kahvaltılı defileyi çok sayıda davetli izledi.