Kurtdere’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Karesi’nin kırsal Kurtdere Mahallesi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 60. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nde 72 başpehlivan arasından finalde geçen senenin şampiyonu İsmail Balaban Ali Gürbüz’e yenildi.

72’si başpehlivan olmak üzere 1100 pehlivanın kol bağladığı güreşlere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Asrın Güreşçisi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Balıkesir Büyükşehir Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, il müdürleri, yağlı güreş ağaları, efsane güreşçiler ve protokol katıldı. Yılın ağalığını, açık artırmada 261 bin lira vermeyi taahhüt eden ve bu yıl da ağalık yapan Abdullah Altıntaş kazandı.

Kupa, Bilal Erdoğan’dan

Başpehlivanlığı kazanması ardından açıklamalarda bulunan Gürbüz, “Kurtdere Güreşleri ülkemizin büyük organizasyonlarından. Senede 4 güreş yapılıyor bunlardan 3’ünde birinci oldum. en son elmalı kaldı bunda da birinci olup sezonu tamamlamak istiyorum” dedi. Başpehlivan Gürbüz’ün kupasını Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.