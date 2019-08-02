Kurtdere’de güreş heyecanı başlıyor

Balıkesir Büyükşehir ile Karesi belediyesinin işbirliğiyle bu yıl 60’ıncısı düzenlenecek olan geleneksel Kurtdereli Güreşleri bugün başlıyor. 70’i başpehlivan olmak üzere, 1000’e yakın güreşçi er meydanında kıyasıya mücadele edecek.Geleneksel Kurtdereli Güreşleri, bugün başlıyor. Yarın ve yarından sonra da sürecek olan güreşlere 70’i başpehlivan olmak üzere 1000’e yakın güreşçi katılacak. Yarın saat 08.00’da Kurtdere Mahallesi’nde minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boyların boy ayrımıyla başlayacak Kurtdereli Güreşleri; 12.30’da Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın anıt mezarını ziyaret ile devam edecek. 12.45’te Mevlid-i Şerif’in okutulacağı programda 14.00’da mevlit yemeği verilecek. 14.30’da resmi açılışı yapılacak olan güreşler de mehter takımı gösterisi ardından yağlı güreş müsabakaları başlayacak.

Pazar günü son bulacak

19.30’da Karesi Belediyesi önünden kortej yürüyüşü ve 20.00’de Kurtdereli Mehmet Pehlivan Anıtı’na çelenk sunulacak. 3 Ağustos Cumartesi günü yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı Kurtdereli Güreşleri; Pazar günü ise 11.30’da başpehlivanların kura çekimi, 17.00’de Başpehlivanlık final güreşi ve 18.00’deki ödül töreni ile sona erecek.

Ağalık bu yıl Altıntaş’ta

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi işbirliğinde bu yıl 60.sı düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nde güreş ağası değişti.

Geçen yıl ağalığa aday olan işadamı Yaşar Dalgıç ağalıktan özel nedenlerden dolayı çekilirken, ağalığı 2014 yılında da Kurtdere’de güreş ağası olan işadamı Abdullah Altıntaş’a devretti.

2020 yılında düzenlenecek olan Kurtdereli Güreşleri için bu haftasonu yapılacak etkinlikte ağalığa çok sayıda ismin aday olması bekleniyor.