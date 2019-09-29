BİST105.1523,15EURO6,230,52USD5,680,20ALTIN272,62-0,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKurtiz anıldı
    29.09.2019 - 07:50 |

    Kurtiz anıldı

    Türk sinemasının usta oyuncusu, Kaz Dağları aşığı Tuncel Kurtiz, ölümünün altıncı yılında Edremit’in Çamlıbel Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı.

    Kurtiz anıldı

    Türk sinemasının usta oyuncusu, Kaz Dağları aşığı Tuncel Kurtiz, ölümünün altıncı yılında Edremit’in Çamlıbel Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı.
    Törene eşi Menend Kurtiz, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Metin Tunçer, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Okuduğu şiirler ve sinema filmleri, tiyatro oyunları ve dizilerdeki replikleriyle hatırlanan Kurtiz’e yapılan törenin ardından, Çamlıbel Mahallesi’nde sanatçı için hayır yapıldı.

    Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
    daha fazla video için
    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yollara düşecek!

    Yollara düşecek!

    ‘Cam sildik’

    ‘Cam sildik’

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

    ‘Joker’e maskeyle girmek yasak

    ‘Joker’e maskeyle girmek yasak

    Sıradaki Haber