Kurtiz anıldı

Türk sinemasının usta oyuncusu, Kaz Dağları aşığı Tuncel Kurtiz, ölümünün altıncı yılında Edremit’in Çamlıbel Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı.

Törene eşi Menend Kurtiz, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Metin Tunçer, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Okuduğu şiirler ve sinema filmleri, tiyatro oyunları ve dizilerdeki replikleriyle hatırlanan Kurtiz’e yapılan törenin ardından, Çamlıbel Mahallesi’nde sanatçı için hayır yapıldı.