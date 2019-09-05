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    HaberlerEgeKurtuluş gecesi
    05.09.2019 - 07:50

    Kurtuluş gecesi

    1 Eylül Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşu, Uşak Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

    Kurtuluş gecesi

    Belediye önünden Tiritoğlu Parkı’na kadar Mehteran Takımı eşliğinde devam eden kortej yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu da unutulmaz bir konser verdi.
    Başkan Mehmet Çakın, “Şanlı zaferimizin gururunu birlikte yaşamaktan onur duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Uşak Belediyesi olarak yıl boyu bu tarz etkinliklerimizle beraber olacağız” dedi.
    İzleyenlerin de eserlere eşlik ettiği, milli duyguların zirve yaptığı görkemli gece, plaket töreninin ardından son buldu.

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