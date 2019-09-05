Kurtuluş gecesi

Belediye önünden Tiritoğlu Parkı’na kadar Mehteran Takımı eşliğinde devam eden kortej yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu da unutulmaz bir konser verdi.

Başkan Mehmet Çakın, “Şanlı zaferimizin gururunu birlikte yaşamaktan onur duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Uşak Belediyesi olarak yıl boyu bu tarz etkinliklerimizle beraber olacağız” dedi.

İzleyenlerin de eserlere eşlik ettiği, milli duyguların zirve yaptığı görkemli gece, plaket töreninin ardından son buldu.