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    HaberlerEgeKurtuluş gününde bağış konseri
    09.09.2019 - 07:50

    Kurtuluş gününde bağış konseri

    İzmirlilerin gurur günü olan 9 Eylül, bugün birçok etkinlikle kutlanıyor.

    Kurtuluş gününde bağış konseri

    Kentin işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri, sabah saat 09.00’da Zafer Yürüyüşü ile başlıyor. Basmane Karakolu önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak olan yürüyüşte 350 metrelik dev Türk Bayrağı taşınacak. Saat 17.30’da da Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün gösterisi yeri göğü inletecek.

    Bir günlüğüne giriş 10 lira

    Saat 18.30’da Kültürpark’taki konserde ise; Haluk Levent, Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin ve Hayko Cepkin, İzmir’de iki gün süren yangının yaralarını sarmak için sahne alacak. Konserler nedeniyle fuara girişler gün boyu 10 lira olacak. Gelir, yeşillendirme çalışmalarında kullanılacak.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
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    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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