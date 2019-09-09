Kurtuluş gününde bağış konseri

Kentin işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri, sabah saat 09.00’da Zafer Yürüyüşü ile başlıyor. Basmane Karakolu önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak olan yürüyüşte 350 metrelik dev Türk Bayrağı taşınacak. Saat 17.30’da da Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün gösterisi yeri göğü inletecek.

Bir günlüğüne giriş 10 lira

Saat 18.30’da Kültürpark’taki konserde ise; Haluk Levent, Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Halil Sezai, Gripin ve Hayko Cepkin, İzmir’de iki gün süren yangının yaralarını sarmak için sahne alacak. Konserler nedeniyle fuara girişler gün boyu 10 lira olacak. Gelir, yeşillendirme çalışmalarında kullanılacak.