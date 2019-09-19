Kurtuluş kutlaması

Mordoğan’da vatandaşların yoğun katılımıyla kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı’na çiçek sunma ile başlayan program, Grup Harman’ın konseriyle devam etti. Ardından sahneye çıkan Yonca Lodi, en güzel şarkılarını Mordoğanlılar için seslendirdi. Karaburun’daki kutlamalar da, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.

Fener alayı ile devam eden programın finalinde, Tolga Çandar müzik ziyafeti sundu. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve geceye katılan İzmir CHP Milletvekili Kani Beko çökertme oynadı, Çandar ile İzmir Marşı’nı söyledi.