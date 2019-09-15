Kurtuluşunun 97. yılını kutlayacak

16 Eylül’de Mordoğan’ın, 17 Eylül’de de Karaburun’un kurtuluşunda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Mordoğan’da, Yonca Lodi sahne alacak. 17 Eylül’de ise Karaburunlular, saat 20.00’de ‘Sonraki İstasyon’ konseriyle coşacak. Gecenin finalinde Tolga Çantar, Ege türküleriyle unutulmaz bir akşam yaşatacak. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Cumhuriyetin bayraktarı olmaya devam edeceğiz” dedi.