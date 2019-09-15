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    HaberlerEgeKurtuluşunun 97. yılını kutlayacak
    15.09.2019 - 02:06 |

    Kurtuluşunun 97. yılını kutlayacak

    İzmir’de işgal güçlerinin denize döküldüğü en son nokta olan Mordoğan ve Karaburun, kurtuluş günlerini kutlayacak.

    Kurtuluşunun 97. yılını kutlayacak

    16 Eylül’de Mordoğan’ın, 17 Eylül’de de Karaburun’un kurtuluşunda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Mordoğan’da, Yonca Lodi sahne alacak. 17 Eylül’de ise Karaburunlular, saat 20.00’de ‘Sonraki İstasyon’ konseriyle coşacak. Gecenin finalinde Tolga Çantar, Ege türküleriyle unutulmaz bir akşam yaşatacak. Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Cumhuriyetin bayraktarı olmaya devam edeceğiz” dedi.

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