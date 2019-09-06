06.09.2019 - 07:50
Kurtuluşunun 97’nci yılını coşkuyla kutladı
DENİZLİ’nin Buldan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşun 97’nci yılı kutlandı. Alanyazı Meydanı’nda düzenlenen tören, Başkan Mustafa Şevik’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Buldan sokakları, 97 yıl öncesi olduğu gibi aynı coşku ve heyecanı yaşadı. l DENİZ TOKAT DHA
Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.