Kuru incirin ihracat yolculuğu başlıyor

Türk kuru incirinin dünya sofralarını süslemesi için 2019/2020 sezonundaki ilk ihracat yolculuğu, 26 Eylül’de başlayacak. Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul ihracatçı birliklerine üye firmalar, Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı’nda Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.

Rekolte, 89 bin ton

Toplantıya katılan firmaların karar verdiği tarih, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak onayın ardından resmiyet kazanacak.

Kuru incirin kalitesinin bu yıl iyi olduğunu belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, “Bu yıl 89 bin tonluk rekoltemiz var. Bu paniğe yol açmamalı, 150 bin ton incirimiz olsa da bunu pazarlayabilecek konumdayız. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ile iletişim halindeyiz. Fiyatlarda bir dalgalanma olduğu takdirde, Tarım ve Orman Bakanlığımız TMO aracılığıyla, kuru incir satın alıp, piyasayı regule edecektir” dedi.