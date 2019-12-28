Yaklaşık sekiz ay sürecek proje kapsamında firmaların ürün kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Proje kapsamında 2.5 milyon liraya kadar destek, sadece sektörel eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine sağlanacak. İhracatı artırmak için müşteri memnuniyetini sağlamak ve karlılığı da artırmak gerekiyor” dedi.



Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık Faaliyeti başlığı ile yaklaşık 600 bin lira bütçeli çalışmayı da başlattıklarını belirten Celep, “Şirketlerin fire, hata, müşteri iadesi gibi kaliteyle ilgili maliyet artıran problemlerinin azaltılması, ürün akış süresinin kısaltılması, çalışanların iş yapma şekillerinin bazı örnek uygulamalarla iyileştirilmesi ve verimin artırılması, maliyetin düşmesi, bu çalışmalarla çalışan motivasyonunun iyileştirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.

Celep, yıl sonunda ihracatın 1 milyar 450 milyon doları aşmasını ve geçen yıla göre yüzde 7 oranında artış beklediklerini sözlerine ekledi. l