Kuru meyvecilerden Erdoğan’a teşekkür

Mektupta şu ifadeler kullanıldı: “Devletimizin, böylesine kritik bir konuda piyasayı düzenleyici ve ürünün gerçek değerini bulan politikalarını ivedilikle hayata geçirmesi dolayısıyla zatıalinize şükranlarımızı ve sektörümüze verilen bu kıymetli desteğin önümüzdeki yıllarda da devamı temennisiyle saygılarımızı arz ederiz.”



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Hem kuru üzüm hem de kuru incir için TMO desteği Türk ekonomisine katkı sağlayacaktır. Şu anda kuru üzümde değer bazında yüzde 15 artış var. İncirde de bu rakamlarımız aynı seviyelerde” dedi.