Kuru üzümde rekolte düştü

MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, Sultaniye cinsi üzümlerin hasadına başlandı. Geçen yıl 40 bin ton rekoltenin elde edildiği Saruhanlı’da, 10 gündür süren ‘uç kuruması’ problemi nedeniyle, rekoltede yüzde 25 kayıp beklendiği kaydedildi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Kuru üzümü en fazla İngiltere’ye gönderiyoruz. 5 çayında tüketiyorlar. Almanya’ya gönderiyoruz. Arap ülkelerine göndermeye başladık. Japonya’dan da gelip üzüm almak isteyenler var” dedi. l