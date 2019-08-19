19.08.2019 - 07:50| CELAL KÖKÇÜOĞLU DHA
Kuru üzümde rekolte düştü
MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, Sultaniye cinsi üzümlerin hasadına başlandı.
MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, Sultaniye cinsi üzümlerin hasadına başlandı. Geçen yıl 40 bin ton rekoltenin elde edildiği Saruhanlı’da, 10 gündür süren ‘uç kuruması’ problemi nedeniyle, rekoltede yüzde 25 kayıp beklendiği kaydedildi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Kuru üzümü en fazla İngiltere’ye gönderiyoruz. 5 çayında tüketiyorlar. Almanya’ya gönderiyoruz. Arap ülkelerine göndermeye başladık. Japonya’dan da gelip üzüm almak isteyenler var” dedi. l
Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.