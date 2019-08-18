Kuşadalıları tiyatroyla buluşturan ekibe iki ödül

Toplumun tüm kesimlerini tiyatroyla buluşturma ve ilçenin kültür sanat yaşamına katkı sunma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Tiyatrosu, 19. Direklerarası Seyirci Ödülleri organizasyonu kapsamında iki ödüle birden layık görüldü.

Genel sanat yönetmenliğini Nurten Helik’in yaptığı Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturma hedefiyle yaşama geçirilen “Köyde Tiyatro Var” etkinliği “sosyal sorumluluk projesi” kategorisinde; 2019 yılının başından bu yana binlerce çocukla buluşan “Deniz Dibinde Zil Sesi” adlı çocuk oyunu ise “yapım” kategorisinde ödüle layık görüldü. Kuşadası Belediye Tiyatrosu, ödüllerinin 6 Eylül tarihinde Ayvalık’ta düzenlenecek bir törenle alacak.