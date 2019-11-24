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    HaberlerEge HaberleriKuşadası, Belçikalıları ağırladı
    24.11.2019 - 02:50 |

    Kuşadası, Belçikalıları ağırladı

    Belçika’da 153 yıldan bu yana ‘Aziz Leopold Günü’ olarak kutlanan Kral Günü, bu yıl Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe’nin davetiyle Kuşadası’nda düzenlenen bir kokteylle kutlandı.

    Kuşadası, Belçikalıları ağırladı

    Kokteyle Büyükelçi Malherbe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, Belçika İzmir Fahri Konsolosu Nezih Öztüre, Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dilan Özatacan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan Belçikalılar katıldı.

    Dostluk mesajları

    Büyükelçi Malherbe, “Bizler Türkleri dostlarımız olarak görüyoruz. Umarım bu dostluk ebediyen sürer” dedi.

    Başkan Vekili Fazlılar da, Belediye Başkanı Ömer Günel’in selamını iletti, “Belediye olarak biz de, bu dostluğu büyütmek için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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