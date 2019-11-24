Kuşadası, Belçikalıları ağırladı

Kokteyle Büyükelçi Malherbe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, Belçika İzmir Fahri Konsolosu Nezih Öztüre, Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dilan Özatacan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan Belçikalılar katıldı.



Dostluk mesajları



Büyükelçi Malherbe, “Bizler Türkleri dostlarımız olarak görüyoruz. Umarım bu dostluk ebediyen sürer” dedi.



Başkan Vekili Fazlılar da, Belediye Başkanı Ömer Günel’in selamını iletti, “Belediye olarak biz de, bu dostluğu büyütmek için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.