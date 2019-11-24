24.11.2019 - 02:50 |
Kuşadası, Belçikalıları ağırladı
Belçika’da 153 yıldan bu yana ‘Aziz Leopold Günü’ olarak kutlanan Kral Günü, bu yıl Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe’nin davetiyle Kuşadası’nda düzenlenen bir kokteylle kutlandı.
Kokteyle Büyükelçi Malherbe, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, Belçika İzmir Fahri Konsolosu Nezih Öztüre, Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dilan Özatacan ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşayan Belçikalılar katıldı.
Dostluk mesajları
Büyükelçi Malherbe, “Bizler Türkleri dostlarımız olarak görüyoruz. Umarım bu dostluk ebediyen sürer” dedi.
Başkan Vekili Fazlılar da, Belediye Başkanı Ömer Günel’in selamını iletti, “Belediye olarak biz de, bu dostluğu büyütmek için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.
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