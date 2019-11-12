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    HaberlerEge HaberleriKuşadası BLD’nin kış kursları başlıyor
    12.11.2019 - 07:50 |

    Kuşadası BLD’nin kış kursları başlıyor

    Kuşadası Belediyespor, kadın, çocuk ve gençleri sporun farklı dalları ile buluşturmaya devam ediyor.

    Kuşadası BLD’nin kış kursları başlıyor

    Kuşadası Belediyespor, kadın, çocuk ve gençleri sporun farklı dalları ile buluşturmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyespor bünyesinde çocuklar için açılan yaz spor okullarının tamamlanmasının ardından basketbol, voleybol, atletizm ve tekvando branşlarında gerçekleşecek “Kış Spor Okulları” için kayıtlar başladı. Sporu kadınların yaşamlarının bir parçası haline getirme hedefi ile düzenlenen kurslar, Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda her Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek.

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    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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