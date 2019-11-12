Kuşadası BLD’nin kış kursları başlıyor

Kuşadası Belediyespor, kadın, çocuk ve gençleri sporun farklı dalları ile buluşturmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyespor bünyesinde çocuklar için açılan yaz spor okullarının tamamlanmasının ardından basketbol, voleybol, atletizm ve tekvando branşlarında gerçekleşecek “Kış Spor Okulları” için kayıtlar başladı. Sporu kadınların yaşamlarının bir parçası haline getirme hedefi ile düzenlenen kurslar, Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda her Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek.