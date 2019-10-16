Kuşadası, doğa dostu turizme uygun

Partiye, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turhan, Seyfi Seyhan Süvari, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, Belediye meclis üyeleri ile sektörde faaliyet gösteren turizm profesyonelleri katıldı.



2019 yılında iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini belirten KODER Başkanı Tacettin Özden, “2020 yılı için şu anda rezervasyonların iyi görünüyor. Fiyat istikrarının oturması için erken rezervasyon önemli. Bu arada başarılı olabilmemiz için sürdürebilir turizm yapmamız gerekir. Artık dünya iklimle beraber insanlarda çevreye duyarlı hale geldiler. O yüzden bizim yaptığımız turizm, daha fazla çevre, doğa ile uyumlu, temiz deniz, çevre, şehir ve en önemlisi de insana yatırım yapan bir turizm olması lazım” diye konuştu.