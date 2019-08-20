Kuşadası, kaliteden ödün vermeyecek

60 saatlik eğitime, Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ile diğer birimlerden personel katıldı. ADÜSEM eğitmenlerinden Öğretim Görevlisi Evrim Çevik, Muammer Erden ve Şinasi Yaylagül tarafından verilen eğitimlerde Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Denetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.