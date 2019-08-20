20.08.2019 - 02:50
Kuşadası, kaliteden ödün vermeyecek
Vatandaşlara ve ilçeyi ziyaret eden yerli, yabancı turistlere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla kurum içi eğitimlerini sürdüren Kuşadası Belediyesi, son olarak Adnan Menderes Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) iş birliğinde Kalite Yönetim Sistemleri eğitimi düzenledi.
60 saatlik eğitime, Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli ile diğer birimlerden personel katıldı. ADÜSEM eğitmenlerinden Öğretim Görevlisi Evrim Çevik, Muammer Erden ve Şinasi Yaylagül tarafından verilen eğitimlerde Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Gıda Denetimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.
Konya'da feci kazaKonya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.