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    HaberlerEgeKuşadası kazanacak
    24.08.2019 - 07:50

    Kuşadası kazanacak

    2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı’nda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geleceği planlarken yerel kalkınma ve sürdürülebilir turizm konularına ayrı önem veriyoruz” dedi

    Kuşadası kazanacak

    Kuşadası Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı yapıldı. STK temsilcilerinin de katıldığı buluşmanın açılış konuşmasını yapan Başkan Ömer Günel, “Yola ‘Güçlü Bir Kuşadası, Güzel Bir Gelecek’ şiarı ile çıktık. Bu umudu birlikte gerçekleştireceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte planladığımız çok ciddi projelerimiz var. Önceliği sahil düzenlemesine verdik. Kuşadası’nı daha modern bir kent yapmak için uğraşacağız. Eğer bunu sağlarsak, ilçe turizmi daha da güçlenecek. Kuşadası güçlenecek ve güzel günler bizim olacak” dedi. Gelecek planlamalarına rehber olacak 6 madde belirlediklerini dile getiren Başkan Günel, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Engelsiz kent

    “Önceliğimiz kurumsal gelişim ve arkasından kentsel gelişim, çevresel gelişim, kültürel ve sosyal gelişim geliyor. Bu yapıları inşaa ettikten turizm payını artırıp kent ekonomisini geliştirmek stratejik planlamamızın temellerini oluşturacak. Ayrıca engelsiz kenti olmak için çalışacağız.”
    Kuşadası Kent Konseyi çatısı altında kurmayı planladıkları Mahalle Meclisleri’ni de bir an önce yaşama geçirmek istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Günel “Her bir hemşehrimiz çok değerli, sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz” dedi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise ilçeyi daha iyi bir noktaya getirmek için çalışan tüm kurumlara destek olacaklarını ifade etti.

    ‘ADA, KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ’

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Kuşadası 2. Yazarlar Şenliği ile İbramaki Sanat Galerisi’nde Ressam Faize Bostan’ın eserlerinin yer aldığı “Özgün Baskı” isimli resim sergisini ziyaret etti. Önümüzdeki beş yıl boyunca Kuşadası’nın sanata doyacağını kaydeden Başkan Ömer Günel “Kuşadası’nı sanatın başkenti yapacağız” dedi.

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