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    HaberlerEge HaberleriKuşadası nefes alıyor
    21.11.2019 - 02:05 |

    Kuşadası nefes alıyor

    Kuşadası Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

    Kuşadası nefes alıyor

    İki yeni parkın yapımını tamamlayan ekipler, iki park için ise çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

    Alkışlı’nın adı verildi

    Çalışmalar kapsamında Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan park ile İkiçeşmelik Mahallesi, Şükrü Küçük Caddesi üzerinde bulunan parkın yapımı tamamlandı. İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi 613’üncü sokakta bulunan, Kuşadası’nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışlı’nın isminin verileceği parkın içerisinde ise 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, kauçuk zemin kaplama, 10 adet spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları ve kedi evi yer alıyor. Parkın içerisinde ayrıca zeytin ve dut ağaçları dikildi.

    Kuşadası nefes alıyor



    Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan parkın yapım çalışmalarında son aşamaya gelen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Türkmen Mahallesi Kuşadası-Selçuk karayolu üzerinde bulunan parkın ise düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

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