Kuşadası, sanata doydu

Mehmet Nuri Göçen Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği Uluslararası 6. Mehmet Nuri Göçen Seramik Çalıştayı, Kuşadası Old Town’da düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Toplam 30 sanatçının katıldığı çalıştayın kapanışında Koreli sanatçı Kyurak Choi’nin yaptığı Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı seramin çalışması damga vurdu.

Seramikçiler buluştu

Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, farkındalığın paylaştıkça çoğalarak güzelleşeceğini belirtti, katılımcılara teşekkür etti. Çalıştayın küratörü Mehmet Tüzüm Kızılcan da, çalıştay vesilesiyle yurtiçi ve yurtdışından uzman birçok seramik sanatçısının bir araya geldiğine işaret etti.

Programa katılan Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Naile Göçen Çukurova ile Kuşadası’nda heykel sanatıyla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi. Kaymakam Sadettin Yücel de, Kuşadası’nda göreve başladığı ilk günden itibaren sanat ve sanatçının yanında olduğunu kaydetti.