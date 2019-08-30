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    HaberlerEgeKuşadası yarın akşam yanacak!
    30.08.2019 - 03:08

    Kuşadası yarın akşam yanacak!

    Sahnelerdeki 20’nci yılını geride bırakan Anadolu Ateşi, Türkiye’nin dans kültürünü her yaz bir milyonu aşkın turistle buluşturuyor. Dans kültürüne hizmetin yanısıra yarattığı istihdamla da ekonomiye katkı sağlyan grup, yarın akşam Kuşadası AVM Amfi Tiyatro’da sevenlerine unutulmaz saatler yaşatacak.

    Kuşadası yarın akşam yanacak!

    Binlerce dansçı yetişti

    Gençlerin ve çocukların dansla tanışması yönünde yürüttükleri faaliyetleri açtığı 10 Dans Akademisi ile taçlandırdığını belirten topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, “Binlerce dansçı yetiştirdik. Çocukların ve gençlerin sağlıklı ve saygın bireyler olarak yetişmesine katkı verdik. 20 yıl boyunca dans sektörünün her branşına (eğitim, kostüm, makyaj, organizasyon, reklam-tanıtım, gösteri ve tiyatro salonları, konaklama, ulaşım vb.) doğrudan ya da dolaylı iş imkanı yarattık. Ekonomik anlamda katkıda bulunduk. Bugüne kadar 50 milyonu aşkın izleyicimize, kültür ve sanatın zenginleştirici deneyimini yaşattık” dedi.

    Ege Bölgesi programı

    Anadolu Ateşi’nin Ege Bölgesi’ndeki gösterileri şöyle: 31 Ağustos Cumartesi: Kuşadası AVM Amfi Tiyatro. Saat 21.00. 1 Eylül Pazar: Dikili Atatürk Meydanı. Saat 22.00. 30 Eylül Pazartesi: Denizli Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi. Saat 21.00.

     

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