Kuşadası’na AB Merkezi

Çağımızda ‘yönetim’ kavramı yerine ‘yönetişim’ kavramının ön plana çıkmaya başladığını belirten Başkan Ömer Günel, “Merkez tarafından sunulacak hizmetlerde, kamu kurumları, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ile yönetişim anlayışı içerisinde çalışmak temel ilke olarak benimsenmiştir. Yapılacak proje ve çalışmalarla aynı zamanda kardeş şehir ilişkileri ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi de amaçlanıyor” dedi.