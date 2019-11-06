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    HaberlerEge HabeleriKuşadası’na AB Merkezi
    06.11.2019 - 01:59 |

    Kuşadası’na AB Merkezi

    Kuşadası Belediyesi, ‘Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi’ kurdu. 14 Kasım’da açılışı yapılacak olan merkez aracılığıyla kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde projeler geliştirilmesi ve AB fonlarından etkin bir biçimde yararlanılması hedefleniyor.

    Kuşadası’na AB Merkezi

    Çağımızda ‘yönetim’ kavramı yerine ‘yönetişim’ kavramının ön plana çıkmaya başladığını belirten Başkan Ömer Günel, “Merkez tarafından sunulacak hizmetlerde, kamu kurumları, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ile yönetişim anlayışı içerisinde çalışmak temel ilke olarak benimsenmiştir. Yapılacak proje ve çalışmalarla aynı zamanda kardeş şehir ilişkileri ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi de amaçlanıyor” dedi.

     

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