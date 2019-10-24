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    HaberlerEgeKuşadası’na değer katıyorlar
    24.10.2019 - 01:40 |

    Kuşadası’na değer katıyorlar

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ev sahipliğinde yapılan 3. Muhtarlar Toplantısı’na katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeyle ilgili fikir ve önerilerini sunan muhtarlara teşekkür etti.

    Kuşadası’na değer katıyorlar

    Planlanan yatırımları masaya yatırdıklarını dile getiren Günel, “Muhtarlarımız değerli fikirleriyle bize önemli katkı sundu” dedi.

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