BİST103.509-0,35EURO6,26 0,18USD5,710,11ALTIN275,051,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Kuşadası’na Kent Ormanı
    03.10.2019 - 02:07 |

    Kuşadası’na Kent Ormanı

    Belediye meclis toplantısında, fotoğraf festivalinin düzenlenmesine, Kuşadası-Aydın Karayolu üzerinde bulunan alanda Kent Ormanı oluşturulmasına karar verildi

    Kuşadası’na Kent Ormanı

    Kuşadası Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısında 27 gündem maddesi görüşüldü. Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda KUFSAD ve Kuşadası Altın Güvercin Vakfı (KUSAV) işbirliğide Kuşadası’nı fotoğrafçılığın merkezi haline getirecek, fotoğraf festivali projesi oy çokluğuyla kabul edildi. Proje sayesinde yılın 12 ayı Kuşadası’nı ziyaret edecek dünya çapında ün yapmış fotoğrafçılar çalışmalarıyla ilçenin kent hafızasını oluşturacak.

    İmar projesine onay

    Meclis toplantısında alınan önemli bir diğer karar da, Kuşadası Belediyesi eski başkanlarından ve Başkan Günel’in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerindeki rakiplerinden Fuat Akdoğan’ın imarla ilgili projesi oldu. Akdoğan’ın Kuşadası imarıyla ilgili projesi onaylandı. Toplantıda ayrıca, Kuşadası- Aydın Karayolu üzerinde bulunan Muğla Orman Müdürlüğü’nün yetki alanındaki 700 dönümlük bir arazi üzerine ‘Kent Ormanı’ oluşturulmasına karar verildi. Projeyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere yetki Başkan Günel’e verildi.

    Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
    daha fazla video için
    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

    Belediye binasında başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı

    Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

    Her yerde aranıyordu! İstanbul'da otomobilinde ölü bulundu

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

    Sıradaki Haber