Kuşadası’na Kent Ormanı

Kuşadası Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısında 27 gündem maddesi görüşüldü. Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda KUFSAD ve Kuşadası Altın Güvercin Vakfı (KUSAV) işbirliğide Kuşadası’nı fotoğrafçılığın merkezi haline getirecek, fotoğraf festivali projesi oy çokluğuyla kabul edildi. Proje sayesinde yılın 12 ayı Kuşadası’nı ziyaret edecek dünya çapında ün yapmış fotoğrafçılar çalışmalarıyla ilçenin kent hafızasını oluşturacak.



İmar projesine onay



Meclis toplantısında alınan önemli bir diğer karar da, Kuşadası Belediyesi eski başkanlarından ve Başkan Günel’in 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerindeki rakiplerinden Fuat Akdoğan’ın imarla ilgili projesi oldu. Akdoğan’ın Kuşadası imarıyla ilgili projesi onaylandı. Toplantıda ayrıca, Kuşadası- Aydın Karayolu üzerinde bulunan Muğla Orman Müdürlüğü’nün yetki alanındaki 700 dönümlük bir arazi üzerine ‘Kent Ormanı’ oluşturulmasına karar verildi. Projeyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere yetki Başkan Günel’e verildi.