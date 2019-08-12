Kuşadası’na turist akını

Şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik sıkışıklığı, büyükşehirlerdeki manzaraları aratmadı. İlçe genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Misafirlerimizi bekliyoruz. Bu vesile ile bolca iyilik dağıtacağımız, tadına doyamayacağımız bir Kurban Bayramı diliyorum” diye konuştu. Hareketliliğin turizmciyi sevindirdiğini söyleyen Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da, “Kuşadası 2019 sezonunu geçmiş yıllara oranla daha iyi geçiriyor” dedi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ise “İlçemizde yazlık evlerinde dolması ile bayramda 1 milyonun üzerinde turist hareketliliği olacak” dedi.

Bayram Çeşme’ye yaradı

Kurban Bayramı’nda tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında, İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme geldi. Otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Günübirlik gelenler ve yazlıkçılar ile birlikte 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlayacak olan Çeşme’de, kendisi de dahil tüm belediye çalışanlarının izinlerinin kaldırıldığını belirten Başkan Ekrem Oran, “Halkın huzuru için ne gerekiyorsa yapacak ve var gücümüzle çalışacağız” dedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de tatilcileri, rezervasyonları olmadan gelmemeleri konusunda konusunda uyardı.



