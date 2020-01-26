26.01.2020 - 00:00 |
Kuşadası’nda güçbirliği
Kuşadası Gençlikspor’un yeni yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.
Başkan Ömer Günel, Yaser Doğan başkanlığındaki yeni yönetime başarılar diledi ve stat müjdesi verdi. Bu sezon şampiyon olacağınıza inancımız tam diyen Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin gururu olan takımımıza elimizden gelen desteği vereceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde önemli spor müsabakaları ve etkinliklere ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı’nın yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Özer Türk Stadı yeni yüzüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda halkımızın karşısına çıkacak” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.