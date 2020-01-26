Kuşadası’nda güçbirliği

Başkan Ömer Günel, Yaser Doğan başkanlığındaki yeni yönetime başarılar diledi ve stat müjdesi verdi. Bu sezon şampiyon olacağınıza inancımız tam diyen Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin gururu olan takımımıza elimizden gelen desteği vereceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde önemli spor müsabakaları ve etkinliklere ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı’nın yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Özer Türk Stadı yeni yüzüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda halkımızın karşısına çıkacak” dedi.