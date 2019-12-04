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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’nda hedef engelleri kaldırmak
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    04.12.2019 - 00:00 |

    Kuşadası’nda hedef engelleri kaldırmak

    Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, “Hayata geçireceğimiz çalışmalarda sizin sorunlarınızı göz önünde bulunduracağız” dedi

    Kuşadası’nda hedef engelleri kaldırmak

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi; sorun ve önerileri dinledi. Engelsiz bir kent oluşturmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Günel, “Engellilerin yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürecekleri bir kent oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri. Önümüzdeki süreçte başlayacağımız projelerde, sizlerin sorunlarını da göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Örneğin Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz sahil düzenleme projesinde sizlerinde fikirlerinizi alacağız. Kentimizde yaşayan engellilerin rahat bir şekilde hareket edebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz” dedi.

    Başkan Günel’e teşekkür

    Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan da, engellilere gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Günel’e teşekkür etti, “Öncelikle size Kuşadası Kent Konseyi’ni yeniden işlevsel hale getirmek için yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu sayede engelli dostlarımızın sorunlarını daha rahat çözer hale geldik” diye konuştu.

    Ayrıca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Program, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında bugün Erkan Yücel Sahnesi’nde saat 18.00’de ‘Bize Bir Masal Anlatsana’ adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. Yarın ise, ‘Bir Sevgi Masalı’ isimli belgesel filmi gösterilecek.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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    4 Aralık 2019 Magazin Bülteni4 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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