Kuşadası’nda hedef engelleri kaldırmak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi; sorun ve önerileri dinledi. Engelsiz bir kent oluşturmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Günel, “Engellilerin yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürecekleri bir kent oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri. Önümüzdeki süreçte başlayacağımız projelerde, sizlerin sorunlarını da göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Örneğin Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüteceğiz sahil düzenleme projesinde sizlerinde fikirlerinizi alacağız. Kentimizde yaşayan engellilerin rahat bir şekilde hareket edebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz” dedi.

Başkan Günel’e teşekkür

Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Turan da, engellilere gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Günel’e teşekkür etti, “Öncelikle size Kuşadası Kent Konseyi’ni yeniden işlevsel hale getirmek için yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Bu sayede engelli dostlarımızın sorunlarını daha rahat çözer hale geldik” diye konuştu.

Ayrıca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Program, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında bugün Erkan Yücel Sahnesi’nde saat 18.00’de ‘Bize Bir Masal Anlatsana’ adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. Yarın ise, ‘Bir Sevgi Masalı’ isimli belgesel filmi gösterilecek.