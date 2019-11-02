02.11.2019 - 02:37 |
Kuşadası’nda kimse yalnız başına değil
Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.
Yıl boyunca yaklaşık dört bin aileye yakacak ve gıda desteğinde bulunan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 550 öğrenciye ise öğrenim yardımı sağlıyor. Ayrıca “Hoş Geldin Kuşadalı Bebek” projesiyle de ailelere içinde battaniye, şampuan, biberon, emzik, yeni doğan takımı, bebek bezi gibi ihtiyaçların bulunduğu çanta hediye ediyor. Hayatını kaybeden kişilerin yakınları da yalnız bırakılmıyor. İlçede yaşamını yitiren kişilerin cenaze nakilleri ve taziye ikramları ücretsiz sağlanıyor. Evde Bakım Birimi de 300 bakıma muhtaç kişiye yardım ediyor. Bir yandan evlerini temizlerken bir yandan da kişisel bakımlarını yapıyor.
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