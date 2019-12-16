16.12.2019 - 07:50 |
Kuşadası’nda miniklere geri dönüşüm eğitimi
Kuşadası Belediyesi, ilkokul öğrencilerine evsel atık geri dönüşüm eğitimi veriyor.
Kuşadası Belediyesi, ilkokul öğrencilerine evsel atık geri dönüşüm eğitimi veriyor. Geri Dönüşüm Eğitimi programı kapsamında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine ‘Çevre, Geri Dönüşüm Atık Pil ve Yağlar’ eğitim seminerleri düzenleniyor. Seminerlerin eğitim öğretim yılı boyunca Kuşadası’nda bulunan tüm ilkokullarda yapılacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın çevre konusunda eğitilmesi en önemli görevlerimizden biri” dedi.
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