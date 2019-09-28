Kuşadası’nda Seramik Çalıştayı

Davete Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Savcısı Çağrı Gir, Göçtur Turizm Yatırım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, Küratör M. Tüzüm Kızılcan, Göçtur Tur. Yat. Tic. A.Ş Yön. Kurulu Bşk. Yardımcısı Recep Sami Çukurova’nın yanı sıra yerli ve ve yabancı pek çok sanatçı katıldı. Naile Göçen Çukurova, “Sanat sayesinde ülkemizi dünyanın her yerinde tanıtmanın, sanata ve sanatçıya destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Çalıştay, 29 Eylül’e kadar sürecek.

KATILAN SANATÇILAR

Abbas Akbarı, Ana Sobral, Ayşe Kurşuncu, Burcu Karabay, Candan Terwiel, Cemali Tosun, Derya Deniz, Emre Aydos, Güngör Güner, Hasan Baskırgan, Kadircan Avcı, Kang Kyunghun, Keka Ruiz Tegle, Kyurak Choi Mahdur Sen, Mehmet Aytepe, Mehmet Çelik, Mohamed Hachıcla, Murşit Cemal Özcan, Nuran Yıldızer, Ossama Mahmoud Emam, Ödül Ata, Shamai Sam Gibsh, Tevfik Türen Karagözoğlu, Ümit Köyman, Yasemin Yarol, Zehra Çobanlı, Güllü Sen