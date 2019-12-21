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    HaberlerEge Haberleri Kuşadası’nda web tapu dönemi
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    21.12.2019 - 03:09 |

    Kuşadası’nda web tapu dönemi

    Kuşadası Belediyesi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında ‘Web-Tapu Sistemi’ protokolü imzalandı.

    Kuşadası’nda web tapu dönemi

    Buna göre, Tapu’daki birçok hizmet belediyede de elektronik ortamda yapılabilecek. Sistem, Tapu Müdürlüğü ile Belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltacak, verimliliği de artıracak. Önceliklerinin vatandaşların memnuniyeti olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Tapu işlemlerinde belge güvenliği sağlanacak, bürokrasi en alt düzeye indirgenecek, işlemler hızlanacak ve personelin iş yükü azalacak” dedi.

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