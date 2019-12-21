Kuşadası’nda web tapu dönemi

Buna göre, Tapu’daki birçok hizmet belediyede de elektronik ortamda yapılabilecek. Sistem, Tapu Müdürlüğü ile Belediye birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltacak, verimliliği de artıracak. Önceliklerinin vatandaşların memnuniyeti olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Tapu işlemlerinde belge güvenliği sağlanacak, bürokrasi en alt düzeye indirgenecek, işlemler hızlanacak ve personelin iş yükü azalacak” dedi.