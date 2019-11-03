Kuşadası’nın kuruluş öyküsü sempozyumda

Osmanlı Sadrazamı Öküz Mehmet Paşa tarafından 1618 yılında yaptırılan Kuşadası Kervansarayı’ndaki etkinlik hakkında bilgi veren Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, “Kuşadası, 1613-1618 yılları arasında Padişah 1. Ahmet’in damadı ve vezir-i azamı olan Öküz Mehmet Paşa tarafından şehir olarak kurulmuştur. Aslen Ulukışla Varsak Türkmeni olan Öküz Mehmet Paşa, padişahtan aldığı ‘Şenlendirme-iskana açma’ iznini Kuşadası için kullanmıştır. Düzenlediğimiz sempozyumda Mehmet Paşa ile ilgili birçok bilinmeyen aydınlatılıyor” dedi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de, sempozyumun tarihe ışık tutacağını belirtti.