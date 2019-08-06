Kuşadası’nın ritmini çocuklarla yakalayın

Şef Nuri Dağdelen, “Her gün yaklaşık 1500-2000 kişiye ulaşıyoruz. Kuşadası’nda gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Ömer Günel’den de övgü dolu sözler aldık. Burada bulunduğumuz sürece desteğini gördük” dedi.

Daha önce Muğla’nın Fethiye ilçesi, Balıkesir’in Edremit, Altınoluk ve Burhaniye ilçeleri, Diyarbakır’ın Hani ilçesi ile Almanya’nın Hamburg, Kazakistan’ın Aktau kentlerini ziyaret eden grup, önümüzdeki Kasım ayında Paris, Brüksel ve Amsterdam’da mini konserler verecek.