Kuşkent’in öyküsü

Kuşlar, Aristofanes’in en bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin önemli eserlerinden biri. Atina’nın büyük bir bozgunla sonuçlanmış Sicilya Seferi`nden bir yıl sonra kargaşa dolu bir dönemde yazılan Kuşlar, o günlerin sıkıntılı Atina’sından kaçarak gökyüzünde kuşların yönettiği ülkeye sığınanları anlatıyor. Ütopik bir devlet modeliyle insanoğlunun ideal toplum düzeni özlemlerini yansıtıyor. Oyunda kurulan kuşların şehrine, ‘Kuşkent’ ismi veriliyor. Kuşkent’te yaşanılan komik ve iğneleyici olaylar silsilesi müzikal komedi olarak anlatılıyor.