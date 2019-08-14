Kutlu yolculukta 18’inci yıl

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. 14 Ağustos 2001 gününün, Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Zolan, “Çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 18. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Akla hizmet geliyor

AK Parti denilince; yatırımlar, yenilikler ve icraatların akla geldiğini ifade eden Başkan Zolan, “illetimizin emrinde, milletin hizmetkarı olma anlayışı ile gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile tüm yol arkadaşlarına şahsım ve ülkem adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. İstikrar ve güvenin adresi olan partimizin 18’inci kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.