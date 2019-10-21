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    HaberlerEge‘Kutsal görev’
    21.10.2019 - 01:17 |

    ‘Kutsal görev’

    ‘Kutsal görev’

    19 Ekim Muhtarlar günü Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenlerle başladı. Törenin ardından muhtarlara özel bir yemek düzenlendi. Ahmet Akın Kültür Merkezi’ndeki programda, muhtarlarla buluşan Başkan Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşın iyi veya kötü günde ulaşacakları en önemli yer muhtarlardır. Muhtarların görevi kutsaldır. Bizler de vatandaşların sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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