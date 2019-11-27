27.11.2019 - 02:02 |
‘Kutsal görev’
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçedeki öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğretmenlerin zor ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Arda, günlerini kutladı. Öğrencilerin son yıllarda kitaplardan uzaklaşarak telefon bağımlı hale geldiğini kaydeden Arda, “Çocuklarımızı bu sanal dünyadan kurtaracak, düşünmeye yöneltecek ailelerle birlikte kutsal bir görev yürüten öğretmenlerimizdir” dedi.
Fuhuş operasyonunda 10 gözaltıHatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 7'si kadın 10 zanlı yakalandı.