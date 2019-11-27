‘Kutsal görev’

Öğretmenlerin zor ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Arda, günlerini kutladı. Öğrencilerin son yıllarda kitaplardan uzaklaşarak telefon bağımlı hale geldiğini kaydeden Arda, “Çocuklarımızı bu sanal dünyadan kurtaracak, düşünmeye yöneltecek ailelerle birlikte kutsal bir görev yürüten öğretmenlerimizdir” dedi.