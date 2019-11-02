02.11.2019 - 02:30 |
Kütüphaneler hayat verecek
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında hizmet verecek olan 5 adet Z-kütüphanenin açılışını MEB Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu’nun da katıldığı bir törenle yaptı.
Vali Kocabıyık, Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu’ndaki Robotik Kodlama Atölyesi’nde de incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Kocabıyık, “Onların üstün yetenekleriyle gurur duydum” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.