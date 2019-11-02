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    HaberlerEgeKütüphaneler hayat verecek
    02.11.2019 - 02:30 |

    Kütüphaneler hayat verecek

    Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında hizmet verecek olan 5 adet Z-kütüphanenin açılışını MEB Daire Başkanı Hüseyin Burak Fettahoğlu’nun da katıldığı bir törenle yaptı.

    Kütüphaneler hayat verecek

    Vali Kocabıyık, Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu’ndaki Robotik Kodlama Atölyesi’nde de incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Kocabıyık, “Onların üstün yetenekleriyle gurur duydum” dedi.

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