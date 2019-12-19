19.12.2019 - 07:50 |
Kütüphanelerden herkes yararlanıyor
Bayraklı Belediyesi, 15 kütüphanede 52 bin kitabı okurlarıyla buluşturuyor.
Bayraklı Belediyesi, 15 kütüphanede 52 bin kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Toplam 20 bin üyesi bulunan kütüphanelerde, öğrencilere temel derslerde destek eğitimleri de veriliyor. Ziyaretçiler, kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internete ücretsiz bağlanılarak, elektronik ortamda verilen çeşitli hizmetlerden de yararlanabiliyor.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.