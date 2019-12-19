Kütüphanelerden herkes yararlanıyor

Bayraklı Belediyesi, 15 kütüphanede 52 bin kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Toplam 20 bin üyesi bulunan kütüphanelerde, öğrencilere temel derslerde destek eğitimleri de veriliyor. Ziyaretçiler, kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internete ücretsiz bağlanılarak, elektronik ortamda verilen çeşitli hizmetlerden de yararlanabiliyor.