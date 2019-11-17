17.11.2019 - 01:14 |
Kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı
Bodrum’da bir bahçe kuyusuna düşen yaban domuzu belediye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda kurtarıldı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri vinç ve halat yardımıyla yaban domuzunu dışarı çekmeyi başardı. Ekipler, müdahaleden önce domuza sakinleştirici iğne yapmak durumunda kaldı. Yaban domuzu nakil aracıyla Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürüldü.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.