Kuzey Ege, üç gün boyunca doldu taştı

Hafta sonu tatilinin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne eklenmesiyle Kuzey Ege’deki tesisler, yoğun bir 3 gün geçirdi. Hafta sonundan itibaren araç ve yaya yoğunluğunun oluştuğu körfezde sahiller, çay bahçeleri, kafeteryalar ve kordonda yoğun hareketlilik yaşandı. 30 binin üzerinde yatak kapasitesiyle iç turizmde önemli yer tutan Edremit Körfezi’nde, otellerin yanı sıra pansiyonlarda da doluluk yüzde 100’e ulaştı.