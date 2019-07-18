18.07.2019 - 07:50| AA
Kuzey Ege, üç gün boyunca doldu taştı
Hafta sonu tatilinin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne eklenmesiyle Kuzey Ege’deki tesisler, yoğun bir 3 gün geçirdi.
Hafta sonu tatilinin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne eklenmesiyle Kuzey Ege’deki tesisler, yoğun bir 3 gün geçirdi. Hafta sonundan itibaren araç ve yaya yoğunluğunun oluştuğu körfezde sahiller, çay bahçeleri, kafeteryalar ve kordonda yoğun hareketlilik yaşandı. 30 binin üzerinde yatak kapasitesiyle iç turizmde önemli yer tutan Edremit Körfezi’nde, otellerin yanı sıra pansiyonlarda da doluluk yüzde 100’e ulaştı.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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