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    HaberlerEgeKuzey Ege, üç gün boyunca doldu taştı
    18.07.2019 - 07:50| AA

    Kuzey Ege, üç gün boyunca doldu taştı

    Hafta sonu tatilinin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne eklenmesiyle Kuzey Ege’deki tesisler, yoğun bir 3 gün geçirdi.

    Kuzey Ege, üç gün boyunca doldu taştı

    Hafta sonu tatilinin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne eklenmesiyle Kuzey Ege’deki tesisler, yoğun bir 3 gün geçirdi. Hafta sonundan itibaren araç ve yaya yoğunluğunun oluştuğu körfezde sahiller, çay bahçeleri, kafeteryalar ve kordonda yoğun hareketlilik yaşandı. 30 binin üzerinde yatak kapasitesiyle iç turizmde önemli yer tutan Edremit Körfezi’nde, otellerin yanı sıra pansiyonlarda da doluluk yüzde 100’e ulaştı.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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