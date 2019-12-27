Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen “Meslek Lisesi Koçları Programı” aracılığıyla Mazhar Zorlu Anadolu Meslek Lisesi ile birlikte çalışmaya başlayan Lansinoh Laboratories Sağlık Gereçler Tic. Ltd. Şti, öğrencilerle Foça İngiliz Burnu sahilinde kumsal temizleme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, firma Genel Müdürü Barbaros Karadağ da katıldı.