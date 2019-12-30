Atatürk Lisesi’nin Çevre ve Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı araba lastiğinden yapılan evlerle okul bahçesindeki minik kedilerin yardımına koştu.