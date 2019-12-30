30.12.2019 - 00:02 |
Lastik evler minik dostlara yuva oldu
Atatürk Lisesi’nin Çevre ve Hayvanları Koruma Kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı araba lastiğinden yapılan evlerle okul bahçesindeki minik kedilerin yardımına koştu.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.