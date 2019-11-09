09.11.2019 - 02:12 |
Latife Hanım Köşkü minikleri konuk etti
Karşıyaka’daki en önemli tarihi miraslardan biri olan Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Doğa Koleji öğrencilerini ağırladı.
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ömrünün son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği tarihi köşkü rehber eşliğinde gezen yaklaşık 60 ilkokul öğrencisi, ziyarette duygu dolu anlar yaşadı.
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