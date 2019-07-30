Lavantalar burs oluyor

EGET Vakfı, lavantaların yağından yapılan kozmetik ürünler ve ballardan elde ettiği kazançla 31 üniversite öğrencisine ayda 300’er lira burs veriyor.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de iş insanı Özlem Uzman ve ressam Safai Özer’in 4 yıl önce kurduğu Eğitim-Geriatri-Ekolojik Tarım-Turizm (EGET) Vakfı’nın diktiği lavantalar eğitime katkı sağlıyor. EGET Vakfı, trüf mantarının ardından 4 dönümlük alanda kurduğu tarlada lavanta fidelerini toprakla buluşturdu, uygun fiyatlarla satışa başladı. Vakıf, lavanta fidesi satışı dışında, lavanta balı üretimi de gerçekleştirdi. ‘Eğitime destek olsun lavantanın çiçeği’ sloganıyla satılan lavanta fideleri ve balından elde edilen gelir, öğrencilere verilen burslar için kullanıldı. Lavanta yağından yapılan kozmetik ürünler ve baldan elde edilen kazançla 31 üniversite öğrencisine aylık 300’er lira burs sağlandı.

Katma değerli üretim

EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, tarımda ve sanayide zor bir dönemden geçtiklerini vurguladı, “Çiftçilerimiz tarafından üretilebilecek ürünleri dahi ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz ürünler arasında lavanta, turunçgil, nane, sitronellol (gül ve sardunya yaprağından üretilen bir ürün) yağları bulunuyor. Bitkilerden elde edilen yağ ve hidrosol, çözeltiler ve rezinoitlere baktığımızda yıllık yaklaşık 33.5 milyon dolarlık bir ithalattan söz ediyoruz. Bu para çiftçimizde kalabilir” dedi.

EGET Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safai Özer de, “Lavanta yağı ve lavanta suyundan kozmetik ürün elde etme süreci bize gösterdi ki, tarımsal bir üründen çok yüksek oranda bir katma değer elde etmek mümkün. Başlangıçta, Sağlık Bakanlığı’nın onaylayacağı bir laboratuvar ve fason üretici bulmak, satış için önemli organizasyonlar yapmak ve bedeller ödemek gerekiyor. Kamu ya da belediyeler eliyle çiftçiler kooperatif olarak örgütlenip bu süreçler desteklenirse onlar için önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olur” ifadesini kullandı.