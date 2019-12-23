Lazer mucizesi

Toplumda sıkça görülen hemoroid ve anal fistül hastalıklarının kişilerin yaşam sevincini ve kalitesini düşürdüğünü belirten, Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Attila El, “Anüs (makat) bölgesindeki kanama, ağrı, akıntı, zonklama, ele gelen kitle veya sertlik, ateş ve oturma zorluğu, bu hastalıkların önemli belirtileridir. İlk bulgular ortaya çıktığı zaman çekinmeden ve utanmadan genel cerrahi uzmanına gitmek tedaviyi kolaylaştırmakta ve başarı şansını yükseltmektedir” dedi.

Yöntemin farkı

Birinci ve ikinci evre hemoroidlerin kanama, kaşıntı ve hafif ağrı şikâyetleri, tuvalet sonrası ele gelen daha sonra kaybolan kitleler olmakta ve ilaç tedavisi ile düzenli bir diyet eşliğinde hızlıca gerilediğini belirten Or. Dr. El, “Üçüncü ve dördüncü evreye gelen hemoroidlerde ilaçla tedavi şansı kaybolduğu için müdahale yöntemleri devreye girmektedir. Bunlar içerisinde lazer yani yüksek ısı ile hemoroid pakesinin günler içinde küçülmesi, sönmesini sağlayan yöntemin bir ayrıcalığı vardır. Hemoroid pakesi çıkarılmadığı ve anüs bölgesinin tamiri yapılmadığı için hasta aynı gün evine gidebilmekte ve ertesi gün sosyal hayatına dönebilmektedir. Çok korkulan nekahat dönemindeki acılar, kanamalar ve akıntılar yaşanmamaktadır. Lazer yönteminin farkı buradadır. Böylece operasyon kararı vermek kolaylaşmaktadır” dedi.

Anal fistül tedavisi

Anal fistülün de yine aynı bölgenin bir başka rahatsızlığı olduğunu belirten Or. Dr. Attila El, “Önce makat bölgesinde bir apse, çıban oluşmaya başlar. Ateş, oturma zorluğu, tuvalet yapamama, zonklama ve ele gelen şişlik gelişir. Eğer hasta hemen bir uzmana müracaat ederse, apsenin ameliyathane koşullarında açılıp temizlenmesi ve kısa süreli pansumanlar sayesinde herhangi bir komplikasyon gelişmeden hastalığın sonlanması sağlanır. Kendince riskleri olan operasyondur. Burada da lazer yöntemi, son birkaç yıldır çok başarılı bir şekilde kullanılmaya başlandı” dedi.

‘Pansumanı daha kolay’

Herhangi bir yara yeri oluşturmadan tüm fistül yolunun yüksek ısıyla kapatılmasının mümkün olabildiğini belirten Dr. El, “Uzun süreli ve sıkıntılı pansumanlara gerek kalmaması ve kısa sürede sosyal hayata dönülmesi, aynı başarı şansını yakalaması, lazer yöntemini trend haline getirmektedir. Kısaca hemoroid ve anal fistül hastalıklarının tedavisinde lazer mucizevi bir konfor yaratmakta ve hastaların yüzlerini güldürmektedir” dedi.