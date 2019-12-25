25.12.2019 - 01:59 |
Levanten lezzetleri
BORNOVA’DA hizmet veren Buenas, Levantenlerin anneannelerinden kalma yemeklerini ana mönüye koymak için kolları sıvadı.
İşletmeci Gülper Ergün “Levantenler bizim komşularımız ve komşularımızın o lezzetli mutfağını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz” dedi.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.