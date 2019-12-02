Levantenler, karnaval hazırlığında

Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce gelen Avrupalıların son temsilcileri, Levanten kültürünü bir karnavalla gelecek kuşaklara bırakmayı hedefliyor. İzmir Levantenleri Derneği Temsilcisi Enriko Filipuçi, “Levantenlerin sayısı artık bini geçmez. Yemeklerimizi ve bayramlarımızı kaybetmemeye çalışıyoruz. Bayramlarımızın devamı bir karnaval olabilir. Her yemekten alıp farklılık yarattık. Çiğ köfteyi bulgurla değil, patlıcanla yaparız. Tatlı börek ve kremalı poğaça yaparız” diye konuştu. Tarihçi yazar Altan Altın da sosyal hayata en büyük katkıyı yapanlar arasında Levantenlerin yer aldığını belirtti. l İZMİR AA