BİST108.2570,23EURO6,36-0,15USD5,73-0,12ALTIN271,890,62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Levantenler, karnaval hazırlığında
    ABONE OL
    03.12.2019 - 00:00 |

    Levantenler, karnaval hazırlığında

    Levantenler, karnaval hazırlığında

    Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce gelen Avrupalıların son temsilcileri, Levanten kültürünü bir karnavalla gelecek kuşaklara bırakmayı hedefliyor. İzmir Levantenleri Derneği Temsilcisi Enriko Filipuçi, “Levantenlerin sayısı artık bini geçmez. Yemeklerimizi ve bayramlarımızı kaybetmemeye çalışıyoruz. Bayramlarımızın devamı bir karnaval olabilir. Her yemekten alıp farklılık yarattık. Çiğ köfteyi bulgurla değil, patlıcanla yaparız. Tatlı börek ve kremalı poğaça yaparız” diye konuştu. Tarihçi yazar Altan Altın da sosyal hayata en büyük katkıyı yapanlar arasında Levantenlerin yer aldığını belirtti. l İZMİR AA

    Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
    daha fazla video için
    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Otomobil sürerken infaz edildi!

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

    Sıradaki Haber